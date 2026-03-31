Gustavo Dudamel i la Sinfónica Nacional Juvenil de Veneçuela actuaran a Barcelona

BARCELONA 31 març (EUROPA PRESS) -
El director d'orquestra Gustavo Dudamel i la Simfònica Nacional Juvenil de Veneçuela actuaran a L'Auditori de Barcelona el 7 de juliol, dins el BCN Clàssics, informa l'organització en un comunicat d'aquest dimarts.
Amb aquesta actuació, se celebraran els 50 anys del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela (Fundación Musical Simón Bolívar), fundat el 1975, i Dudamel precisament ha dirigit diferents conjunts del Sistema en diverses gires.
Interpretaran la 'Simfonia Leningrad' de Dmitri Xostakóvitx, una obra de guerra "plena d'heroisme i humanitat", composta durant la Segona Guerra Mundial