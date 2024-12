Guns N' Roses actuarà el 9 de juny del 2025 a l'Estadi Olímpic de Barcelona

BARCELONA 9 des. (EUROPA PRESS) -

Guns N' Roses ha anunciat que actuarà el 9 de juny del 2025 a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona, dins el tour 'Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things'.

Aquest serà l'"únic concert" de la banda de hard rock nord-americà a Espanya durant el 2025, ha informat Live Nation en un comunicat aquest dilluns.

La venda general s'obrirà a partir d'aquest divendres 13 de desembre als punts de venda oficials --Livenation.es, Ticketmaster i El Corte Inglés--; la prevenda Live Nation-S.SMusic serà aquest dimecres 11 i la prevenda Live Nation el dijous 12.