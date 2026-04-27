Publicat 27/04/2026 13:49

El guitarrista dels Rolling Stones Ronnie Wood actuarà a Barcelona al setembre

Cartell del concert de Ronnie Wood a Barcelona
CRUÏLLA CONCERTS

BARCELONA 27 abr. (EUROPA PRESS) -

El guitarrista del grup The Rolling Stones Ronnie Wood actuarà el 12 de setembre a la sala Razzmatazz de Barcelona dins el cicle Cruïlla Concerts i que s'emmarca en una gira europea del músic per sales.

Guitarrista del grup The Rolling Stones des del 1975, ha format part de bandes com The Faces i The Jeff Beck Group i ha col·laborat amb artistes com Bob Dylan, Prince, Eric Clapton i Aretha Franklin, ha informat el Cruïlla aquest dilluns en un comunicat.

S'ha activat un període de prevenda per al concert de Ronnie Wood and His Band des d'aquest dilluns fins a les 12 hores de dimecres, quan començarà la venda general al web de Cruïlla Concerts.

Contador

