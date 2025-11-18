El Guitar BCN 2025 tanca amb 98.000 espectadors

BARCELONA 18 nov. (EUROPA PRESS) -
El Guitar BCN 2025 ha tancat amb 98.000 espectadors, 56 concerts i més de 30 amb les entrades exhaurides, informa aquest dimarts el festival en un comunicat.
El festival clausura l'edició 2025 aquest dimarts a la nit amb un concert d'Ana Belén al Palau de la Música Catalana, amb 'sold out' en la segona data programada.
En aquesta edició hi han actuat Carlos Santana, Stay Homas, Ivan Ferreiro, Xoel López, Travis Birds, Jorge Drexler, Ismael Serrano, Rodrigo Cuevas, Valeria Castro, Miguel Ríos i Jason Mraz, entre d'altres.