Guillem Pujol, Mireia Belmonte i Laura Rodríguez protagonitzen la 115 Copa Nadal

La tradicional Copa Nadal de Barcelona, una prova històrica de natació que va celebrar aquest dimecres la 115 edició, va deixar una victòria de rècord de Guillem Pujol i un triomf per a la medallista olímpica Mireia Belmonte juntament amb Laura Rodríguez.

El Port de Barcelona va ser un cop més l'escenari de sortida i arribada d'aquesta simbòlica cita nadalenca, la més antiga d'aigües obertes de tota Espanya i amb més focus si cap aquest dimecres per la presència d'una Belmonte que va complir amb el cartell.

La quàdruple medallista olímpica, que nada actualment per al Club Natació Barcelona, organitzadora de la prova, es va portar la victòria, un triomf compartit amb Laura Rodríguez, companya de club. "Sempre he tingut moltes ganes d'aquesta competició però el calendari no em quadrava", va dir la nedadora de Badalona.

Belmonte, amb l'objectiu de seguir creixent en els seus entrenaments de cara al Mundial del proper estiu a Singapur, es va imposar en la prova de 200 metres, amb gir en una boia a 100 metres de sortida i arribada enfront de l'estàtua de Colom, i rellevant en el palmarès Jimena Pérez, guanyadora el 2023.

En la categoria masculina, el favorit indiscutible va complir per establir el rècord de victòries en la prova. El català Guillem Pujol, actual campió d'Espanya de 10 quilòmetres, es va portar la Copa Nadal per onzena vegada, totes elles de forma consecutiva des que es va imposar en l'edició de 2014.

Pujol va mantenir la seva hegemonia i es va convertir en el nedador amb més victòries, desempatant amb Daniel Serra.

La primera Copa Nadal es va celebrar el 1907 amb victòria d'Edwald Poeschke i va caldre esperar més de dues dècades perquè hi hagués participació femenina, amb triomf de Maria Lluïsa Vigo el 1928.