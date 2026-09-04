Guillem Gisbert publicarà un nou disc al novembre i avança el tema 'Entretén-me'

BARCELONA 4 set. (EUROPA PRESS) -
El cantant Guillem Gisbert, vocalista de Manel, publicarà el seu segon àlbum en solitari el 13 de novembre i ha avançat el single 'Entretén-me', informa aquest divendres la discogràfica Ceràmiques Guzmán en un comunicat.
'Entretén-me', produït per Pep Saula i Arnau Grabolosa, és una revisió irònica dels codis de la cançó d'amor, en què se substitueix l'anhel romàntic per un desig més realista, ser divertit.
L'àlbum que es publicarà al novembre és el segon que editarà Gisbert des de l'anunci de l'aturada de la banda Manel: el 2024 va publicar 'Balla la masurca!' i en aquest període ha col·laborat amb artistes com La Ludwig Band i Mushka, amb la cançó '1 cumbia amb el Guillem'.