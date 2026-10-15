Guillem Gisbert publica 'El detector de mentides', senzill homònim del seu segon disc

BARCELONA 15 oct. (EUROPA PRESS) -
El cantant barceloní Guillem Gisbert ha anunciat que el seu segon disc, que veurà la llum el 13 de novembre, es dirà 'El detector de mentides', i n'ha publicat un senzill homònim aquest dijous.
El 'single' compta amb les harmonies de Giulietta Vidal i Emma Roca i la bateria de Rodri Hernández, i segueix els ja publicats 'Entretén-me' i 'Les coses anaven bé', informa la discogràfica Ceràmiques Guzmán en un comunicat.
L'exvocalista de Manel presentarà el seu segon àlbum en solitari amb concerts a la sala Paral·lel 62 de Barcelona el 4 de març, a l'Auditori de Girona el 3 d'abril, i al Teatre Bartrina de Reus (Tarragona) el 9 d'abril, en espera de pròxims anuncis.