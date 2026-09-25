Guillem Gisbert presentarà el seu nou disc el 4 de març a Barcelona

BARCELONA 25 set. (EUROPA PRESS) -
El cantant Guillem Gisbert presentarà el seu nou disc el pròxim 4 de març a la sala Paral·lel 62 de Barcelona, informen la promotora Primavera Tours i la discogràfica Ceràmiques Guzmán en els seus respectius comunicats aquest divendres.
Després d'aquest concert actuarà a l'Auditori de Girona, el 3 d'abril, en el marc del Festival Strenes, i al Teatre Bartrina de Reus (Tarragona), el 9 d'abril, dins el Festival Accents.
L'exvocalista de Manel ja ha avançat dos 'singles' del seu nou treball, que es publicarà el 13 de novembre; el primer, 'Entretén-me', va veure la llum el passat 4 de setembre, i el segon, 'Les coses anaven bé', ho fa aquest mateix divendres.