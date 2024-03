Guillem Gisbert debuta en solitari amb 'Balla la masurca!': "No he buscat un canvi brusc"

Combina gèneres i paletes sonores en un àlbum d'onze temes amb els quals volia "jugar"

BARCELONA, 1 març (EUROPA PRESS) -

El cantant Guillem Gisbert, vocalista de la banda Manel, ha publicat aquest divendres el seu primer disc en solitari 'Balla la masurca!' (Ceràmiques Guzmán), un àlbum en el qual combina gèneres i paletes sonores i que compta amb la col·laboració de diversos productors: "No he buscat un canvi brusc. No en tenia la necessitat", ha assegurat en una entrevista d'Europa Press.

"No és que hagi buscat un canvi de so, sobretot ha estat un canvi en l'experiència personal", ha explicat, després de més d'una dècada de composició amb Manel, i ha subratllat que en aquesta nova línia en solitari volia continuar mantenint oberta l'aixeta d'escriure cançons.

Les onze cançons que componen l'àlbum juguen amb la percussió en temes com 'Hauries hagut de venir', l'ús de sintetitzadors a 'Waltzing Matilda', el blues dylanià a 'Les aventures del general Lluna', els arranjaments orquestrals a 'Miracle a les Planes' i la 'tuna' a 'Estudiantina', una combinació a la qual també ha ajudat que hi hagués diversos productors en les cançons.

Gisbert ha explicat que el reconforta que convisquin tots aquests sons i "hi hagi una mena de sentiment invisible que ho uneix tot", sense la sensació que sigui un pastitx, sinó que es reflecteixin les diferents músiques que li interessen.

El cantant ha afirmat que amb la presència de diferents productors evidenciava el seu gust per "jugar i provar coses diferents per la part de l'experiència personal", i que el resultat fos un disc ric en sonoritats.

En els temes que componen l'àlbum hi ha idees recurrents com la de la vocació --"un concepte que potser està excessivament mitificat", ha assenyalat--, amb passatges en els quals Gisbert recorda els temps estudiantils o els avatars del ballarí de masurca que dona títol al disc, i l'atzar i els cops del destí que porten a llocs inesperats.

El disc conté diverses cançons d'una durada superior als 5 minuts, en un aspecte que el cantant ha dit que pot ser que sigui generacional i el seu gust pels temes extensos: "Una cançó llarga bona és com un lloc on estar-se", que es pot reprendre al cap d'un temps i anar descobrint nous elements, ha assenyalat.

Amb la vista posada en el futur, ha subratllat que vol continuar explorant la col·laboració i que "no passin tres anys" per al següent disc en solitari i donar continuïtat al seu projecte amb productors amb els quals ja ha treballat i altres de nous.

GIRA A PARTIR DEL MAIG

A dos mesos de l'inici de la gira, que s'obrirà el 3 de maig a la sala Apolo de Barcelona i que ja té confirmades dates en diversos festivals catalans i una actuació a Madrid, Gisbert ha explicat que anirà acompanyat de tres músics a l'escenari.

Ha afirmat que en aquesta primera gira en solitari recuperarà alguna cosa del repertori de la banda, tot i que ha afegit: "Crec que les cançons de Manel són de Manel i no les haig de cantar jo en un escenari de manera gratuïta i sistemàtica", ha dit.

Respecte a l'aturada indefinida en la qual es troba la banda, Gisbert ha assenyalat que té clar que es tornaran a reunir però no sap quan --"Sé que amb el grup tornarem a treballar junts", ha dit--, i ha afegit que manté un contacte pràcticament diari amb la resta d'integrants, als quals ha dedicat el seu primer disc en solitari.