La GUB i els Mossos detenen 8 persones que feien servir patinets elèctrics per robar a Barcelona

BARCELONA 9 gen. (EUROPA PRESS) -
La Guàrdia Urbana de Barcelona (GUB) i els Mossos d'Esquadra han detingut 8 persones en un dispositiu aquest divendres contra els furts i els robatoris amb patinets elèctrics als districtes de Ciutat Vella, l'Eixample i Sant Martí de Barcelona, ha informat la GUB en un comunicat.
El dispositiu específic s'ha dut a terme per prevenir robatoris utilitzant vehicles de mobilitat personal (VMP) com a mitjà de fugida i per detectar patinets de procedència il·lícita i, dels 8 detinguts, un ha estat per atemptat contra l'autoritat, un altre per requeriment judicial, un altre per comissió de detenció i 5 per furt menys greu.
A més dels detinguts, els agents han identificat 136 persones amb un total de 687 antecedents; han intervingut 6 patinets (5 per impagament i 1 per incompliment normatiu); han investigat 4 persones per furt lleu i han interposat 14 sancions per ordenances municipals i 1 sanció del Servei Català de Trànsit (SCT).