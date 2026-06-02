La Guàrdia Urbana xifra en 1.000 els assistents a la manifestació docent i els sindicats en 8.000

BARCELONA 2 juny (EUROPA PRESS) -
La Guàrdia Urbana ha xifrat en 1.000 els assistents a la manifestació docent a Barcelona, mentre que els sindicats convocants contraris al preacord educatiu --CGT, La Intersindical i COS-- han elevat la xifra fins als 8.000 assistents.
La manifestació, que ha començat cap a les 12.30 hores, ha recorregut el passeig de Gràcia fins al carrer Diputació on ha virat per baixar per Pau Claris fins a la plaça Urquinaona, on hi ha la seu del Consorci d'Educació de Barcelona.
Aquesta mobilització se celebra enmig de la consulta telemàtica en la qual es pregunta als docents pel preacord assolit entre la Conselleria d'Educació de la Generalitat i els sindicats Ustec·Stes i Aspepc·Sps, i que CGT Ensenyament i La Intersindical rebutgen.