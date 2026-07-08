Publicat 08/07/2026 17:35

La Guàrdia Urbana de Tarragona comença a vigilar amb drons les zones de roques de la platja

Agents de la Guàrdia Urbana a Tarragona
AYUNTAMIENTO DE TARRAGONA

TARRAGONA 8 jul. (EUROPA PRESS) -

La Guàrdia Urbana de Tarragona va començar a vigilar dilluns amb drons les zones de roques i els espais de difícil accés del litoral de la ciutat, amb l'objectiu de reforçar la seguretat a les platges i prevenir conductes de risc, especialment salts al mar des de les zones rocoses.

La vigilància se centrarà especialment a punts del fortí de la Reina, el preventori de la Savinosa i la zona de roques situada entre les platges del Miracle i l'Arrabassada, ha informat aquest dimecres el consistori en un comunicat.

El Departament d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat va autoritzar la vigilància amb drons en aquesta zona arran de la mort de 3 menors en una zona rocosa de la platja de l'Arrabassada a finals de juny.

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