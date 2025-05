La Guàrdia Urbana de Tarragona abat un gos a l'A-7 per "posar en perill" la circulació

TARRAGONA 6 maig (EUROPA PRESS) -

La Guàrdia Urbana (GUB) de Tarragona va abatre diumenge al matí un gos a l'A-7 per "entorpir la circulació i posar en perill els conductors a la via, informa l'Ajuntament en un comunicat a X recollit per Europa Press.

L'avís va arribar cap a les 08.30 i tres dotacions es van personar al punt quilomètric 1.160 i van detectar moviments de l'animal "ràpids i esquívols", per la qual cosa van decidir tallar el tràfic en tots dos sentits, ja que abans de tancar-lo un vehicle el va haver d'esquivar de manera brusca posant en perill un agent de la GUB, expliquen.

Els agents van provar d'atrapar el gos en cinc ocasions sense èxit, i per això es va prendre la decisió d'abatre'l, seguint "en tot moment" la Llei 16/1991 del 10 de juliol de les policies locals, i ho va fer amb l'arma reglamentària, raó per la qual s'han obert diligències informatives.