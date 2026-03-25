Guàrdia Urbana i Mossos desallotgen dos nuclis d'assentament a la Sagrera de Barcelona

BARCELONA 25 març (EUROPA PRESS) -
Guàrdia Urbana de Barcelona (GUB), amb la col·laboració de Mossos d'Esquadra, ha iniciat un dispositiu per desallotjar dos nuclis d'assentament que es trobaven al voltant del Pont del Treball Digne, al barri de la Sagrera, en uns terrenys propietat d'Adif poc abans de les 8.00 hores d'aquesta dimecres.
Fins al lloc també s'han desplaçat professionals del CUESB (Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona) i dels serveis de neteja de l'Ajuntament, ha informat el consistori en un comunicat.
L'actuació està motivada per l'informe dels Bombers de Barcelona que conclou que existeix un risc "molt greu i imminent" per a les persones que habiten l'assentament i per tant es considera necessari actuar amb caràcter d'urgència.