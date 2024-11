La Guàrdia Urbana de Lleida rep 45.000 avisos cada any a la seva central de comunicacions

LLEIDA 30 nov. (EUROPA PRESS) -

La Guàrdia Urbana de Lleida rep prop de 45.000 avisos anuals a la seva central de comunicacions, una xifra que, entre gener i octubre d'aquest any, s'ha situat en 39.000 incidents gestionats per la policia municipal, a dos mesos per tancar l'any.

Segons ha detallat la Paeria en un comunicat, la central de comunicacions de la comissaria de la policia local de Lleida treballa les 24 hores del dia i tots els dies de l'any, des d'on es gestionen les diferents incidències que passen a la ciutat.

Entre totes les incidències, el 36,6% té a veure amb el trànsit, seguides per la seguretat (22%) i les qüestions administratives (21,8%), amb prop de 4.000 incidents gestionats cada mes.