La Guàrdia Urbana deté un home per la seva presumpta relació amb l'incendi de Collserola (Barcelona)

Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA 14 ago. (EUROPA PRESS) -
La Guàrdia Urbana de Barcelona (GUB) ha detingut un home aquest divendres per la seva presumpta relació amb l'incendi a la serra de Collserola (Barcelona) que ha calcinat 10 hectàrees del parc natural i que ja ha quedat estabilitzat.
Segons ha avançat 'La Vanguardia' i han confirmat a Europa Press fonts municipals, els agents el van localitzar en els voltants de l'avinguda Pearson, prop d'on es va originar el foc, per la qual cosa va ser traslladat a dependències policials a l'espera que la investigació dels Agents Rurals determini les causes de l'incendi.
L'incendi, en el qual han treballat una trentena de dotacions, entre terrestres i aèries, dels Bombers de la Generalitat i els Bombers de Barcelona, ha quedat estabilitzat, si bé a la zona encara hi treballen una desena d'autobombes, a més d'un helicòpter bombarder, a més de vehicles de comandament i logístics.