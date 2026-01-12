La Guàrdia Urbana deté un home per presumptes tocaments a dues dones a Barcelona

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 12 gen. (EUROPA PRESS) -
Dos agents de paisà de la Guàrdia Urbana de Barcelona van detenir diumenge a la tarda un home per un presumpte delicte d'agressió sexual en veure com feia tocaments no consentits a dues dones.
Segons ha avançat 'Metròpoli' i confirmen fonts del cos municipal, els fets es van produir poc abans de les 17.30 hores al carrer de l'Hospital.
El sospitós va fugir després de cometre el delicte, però els agents el van aconseguir localitzar i detenir.