La Guàrdia Urbana de Barcelona retira part d'un campament a Zona Franca

LORENA SOPENA - EUROPA PRESS
BARCELONA 10 febr. (EUROPA PRESS) -
La Guàrdia Urbana de Barcelona ha començat aquest dimarts a les 7.55 hores a retirar part de les tendes de campanya d'un campament en un solar del carrer 2 del polígon de la Zona Franca.
En declaracions a la premsa, el delegat especial de l'Estat en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Pere Navarro, i la comissionada d'Acció Social de l'Ajuntament de Barcelona, Sonia Fuertes, han explicat que ho fan per insalubritat per la presència de rates.
Es tracta d'una operació conjunta entre l'Ajuntament, el CZFB, la Generalitat i l'Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB), i l'executa la Guàrdia Urbana amb el suport de Mossos d'Esquadra.
S'USARAN PRODUCTES QUÍMICS
Calculen que en l'assentament hi viuen habitualment unes 175 persones, amb les quals afirmen que han parlat per explicar-los que es retira part del campament perquè s'usaran productes químics per "sanejar" la zona en la qual hi ha rates.
Navarro ha afirmat que és una actuació "imprescindible" que suposa la retirada temporal de part del campament per sanejar la zona davant de la presència de rosegadors, i que els acampats podran tornar quan ja no quedi rastre dels químics usats.
Ha assegurat que la situació actual "posa en perill la salut de les persones que viuen en aquest assentament i a les quals treballen en l'entorn".
"NO ÉS UN DESALLOTJAMENT"
Fuertes ha sostingut que "no és un desallotjament", i titlla de necessària la retirada de part de les tendes de campanya d'operació sectoritzada per protegir la salut de les persones que viuen en aquest solar.
Insisteix que han parlat amb els afectats per explicar-los els serveis que ofereixen les administracions perquè "a poc a poc trobin una sortida" i no tornin a acampar.
"Tenim informació prèvia de cada cas i no se'ls demana que es vagin, només que surtin de la part que s'ha de tractar químicament", ha afegit Fuertes.