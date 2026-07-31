La Guàrdia Urbana de Barcelona i els Mossos desallotgen un assentament a Montjuïc

BARCELONA 31 jul. (EUROPA PRESS) -
La Guàrdia Urbana de Barcelona i els Mossos d'Esquadra han desallotjat aquest divendres al matí un assentament a l'altura del número 56 del carrer Josep Carner, a la muntanya de Montjuïc.
Segons han explicat fonts municipals a Europa Press, el desallotjament s'ha produït pels "greus problemes de seguretat, salubritat i convivència" a la zona.
A més dels cossos policials, també hi han participat equips del Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona (Cuesb), neteja, salut pública i de serveis socials.
Després del desallotjament, s'està fent la neteja fitosanitària del lloc per les plagues.
DANI SIRERA
En un missatge a X recollit per Europa Press, el líder del PP a l'Ajuntament, Dani Sirera, ha celebrat el desallotjament, que va demanar al consistori.
"Hem aconseguit el desallotjament d'un assentament que degradava l'entorn i generava inseguretat entre els veïns. És un pas més, però no serà l'últim", ha afirmat Sirera.