La Guàrdia Civil va intervenir 43.673 articles falsificats del top manta a l'estiu a Catalunya

La Guàrdia Civil va intervenir 43.673 articles falsificats del top manta entre maig i setembre a diverses localitats de Catalunya --principalment costaneres i turístiques--, en un operatiu en el qual van participar 1.420 agents: 129 dels quals a Barcelona, 644 a Tarragona, 479 a Girona i 177 a Lleida.

En un comunicat aquest dimarts, han explicat que es va dissenyar aquest dispositiu policial durant el període estival per "combatre i reduir el màxim possible la venda d'aquests productes".

Es van efectuar 23 actuacions a Castelldefels, Canovelles, Santa Margarida i els Monjos, Badalona (Barcelona), Coma-ruga, l'Hospitalet de l'Infant, Miami Platja, la Ràpita, Calafell, Reus, Cambrils, Vila-seca (Tarragona), la Jonquera, Roses, Lloret de Mar (Girona), Torrefarrera i Mollerusa (Lleida).

Finalment, els agents van detenir una persona, en van investigar 45, i van interposar 50 actes per infraccions de contraban, 33 denúncies per infraccions a la llei de seguretat ciutadana per tinença d'armes blanques i drogues, i 35 denúncies en matèria de transport, a més de confiscar els 43.673 articles falsificats valorats en 12.498.618 euros.

OPERATIU 8 D'AGOST

La Guàrdia Civil ha destacat un operatiu dut a terme el 8 d'agost a Salou, Reus i Badalona per desarticular un grup de persones d'origen africà que es dedicava a la "venda de manera coordinada i massiva de productes falsos", especialment roba, calçat i bosses de mà.

Finalment es va identificar 30 persones; se'n va investigar 3 i es van requisar més de 16.000 articles falsificats.

Durant els escorcolls a Salou, han detallat que un grup d'uns 30 manters va atacar amb pedres els agents, amb la qual cosa en va ferir dos i va causar danys materials a diversos vehicles oficials.