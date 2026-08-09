La Guàrdia Civil troba un altre cos sense vida i s'eleven a 83 les víctimes de l'entrada massiva trobades a Ceuta

Gabriela Sardá Núñez - Europa Press
CEUTA 9 ago. (EUROPA PRESS) -
La Guàrdia Civil ha recuperat aquest diumenge el cos sense vida d'un home migrant en aigües de Ceuta i ja són 83 les víctimes de l'entrada massiva del 30 de juliol passat trobades en territori espanyol.
El cadàver ha estat recuperat per agents del Servei Marítim de la Guàrdia Civil i del Grup Especial d'Activitats Subaqüàtiques (GEAS).
Els cossos es transporten a l'antic hospital militar, on ja s'han realitzat les autòpsies a 82 persones.
EL MARROC PARLA DE 14 MORTS A LES SEVES AIGÜES
El Ministeri de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts ha reforçat els serveis judicials i forenses de Ceuta per les conseqüències derivades de l'entrada massiva.
L'equip encarregat de les tasques d'identificació de les víctimes i de la determinació de les causes i circumstàncies de les morts ha passat de 7 professionals a 19 des de l'inici de la crisi.
El Marroc ha xifrat en un total de 14 les persones mortes trobades en les seves aigües des de la crisi que va tenir lloc el passat 30 de juliol a la ciutat autònoma.