La Guàrdia Civil trasllada a un centre dos gossos trobats en males condicions a Barcelona

BARCELONA, 12 des. (EUROPA PRESS) -

Els agents del Servei de Protecció de la Natura (SEPRONA) de la Guàrdia Civil de Manresa han traslladat a un centre caní per a la seva recuperació dos gossos trobats en males condicions a Santa Margarida de Montbuí (Barcelona), informa el cos en un comunicat aquest dimarts.

El 27 de novembre van comissar dos gossos de raça creuada de bòxer en un pati interior de petites dimensions en un domicili d'aquesta localitat on "no hi vivia ningú de manera permanent".

Els agents van detectar que els animals es trobaven "envoltats d'excrements i orina, sense refugi, i només eren atesos un cop per setmana i sense sortir al carrer", després de les denúncies de diversos veïns a l'ajuntament.