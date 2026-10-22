La Guàrdia Civil retira 6.720 envasos de menjar de dos magatzems a Girona

GIRONA 22 oct. (EUROPA PRESS) -
La Guàrdia Civil de Girona ha dut a terme durant la primera quinzena del mes de setembre diverses inspeccions en establiments de distribució d'aliments destinats a comerços minoristes, com ara botigues de proximitat i establiments de barri, en un dispositiu que va comportar la intervenció de 6.720 envasos d'aliments amb deficiències de conservació, etiquetatge, traçabilitat i en mal estat.
En les inspeccions es va requisar i precintar aliments per al consum humà, entre els quals sacs de farina de blat de moro, arròs, fideus, refrescs, cervesa, de blat, caramels, sucs, galetes, espècies, sopes, brous i begudes refrescants, entre altres productes, informa l'institut armat en un comunicat.
Entre les deficiències detectades, els agents han observat aliments amb data de caducitat sobrepassada que estaven barrejats i emmagatzemats amb productes en bon estat, la qual cosa genera un risc de contaminació creuada, a més de sacs de cereals caducats des de feia diversos anys i en mal estat.
Així mateix, es van localitzar aproximadament 1.000 quilos de fruita de pela a granel sense les condicions de protecció i manipulació adequada ni l'etiquetatge, la traçabilitat, la informació en idioma comprensible i altres requisits exigibles.
El material intervingut i les actes policials s'han posat a la disposició del departament de duanes i impostos especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, en l'àrea competent en matèria de contraban, per a les actuacions que corresponguin.