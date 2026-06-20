La Guàrdia Civil reforçarà les inspeccions de pirotècnia per Sant Joan amb 200 agents

BARCELONA 20 juny (EUROPA PRESS) -
La Guàrdia Civil desplegarà durant les properes setmanes a Catalunya un dispositiu especial de vigilància i inspecció amb motiu de la campanya pirotècnica de Sant Joan, un dispositiu que comptarà amb la participació de dos centenars d'agents especialitzats amb 40 Intervencions d'Armes i Explosius (IAE) que duran a terme més d'un miler d'actuacions.
Les inspeccions es realitzaran tant en establiments permanents com en casetes temporals de venda de pirotècnia autoritzades per les subdelegacions del Govern i els ajuntaments, informa l'Institut Armat en un comunicat aquest dissabte.
La finalitat principal d'aquestes actuacions és comprovar que la venda, l'emmagatzematge i el transport dels productes pirotècnics compleixen la normativa vigent i també es traslladarà a venedors i usuaris la importància d'utilitzar aquests artificis amb seguretat, protegir a els qui els manipulen i reduir el risc d'incendis, lesions o incidents durant els dies de major consum.