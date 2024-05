La Guàrdia Civil reanima un home amb aturada cardiorespiratòria a l'Aeroport de Barcelona

BARCELONA, 28 maig (EUROPA PRESS) -

Dos agents de la Guàrdia Civil de l'Aeroport de Barcelona-el Prat --un d'ells fa menys d'un any que és al cos i està en període de pràctiques-- van reanimar el 8 de maig un passatger que va patir una aturada cardiorespiratòria al control de seguretat de la Terminal 2.

En un comunicat aquest dimarts, han explicat que els agents van ser alertats per un vigilant de seguretat que va veure com un passatger de mitjana edat es desplomava després de passar el control i va quedar "estès a terra sense respiració i traient escuma per la boca".

Després de mitja hora practicant-li primers auxilis, el passatger va aconseguir recuperar el pols i la respiració, i va ser traslladat fins a l'Hospital de Bellvitge per a un reconeixement mèdic més exhaustiu.