La Guàrdia Civil investiga 66 persones per frau elèctric després d'inspeccionar 65 locals de Girona

GIRONA 15 jul. (EUROPA PRESS) -
La Guàrdia Civil investiga 66 persones com a presumptes autors d'un delicte de defraudació de fluid elèctric en detectar diverses connexions irregulars després d'inspeccionar un total de 65 locals a la província de Girona, informa en un comunicat aquest dimecres.
Segons els càlculs dels tècnics de l'empresa elèctrica, l'energia total defraudada s'enfila a més de 4.637 MWh, un consum equivalent a l'anual aproximat de 1.325 habitatges.
Durant les inspeccions es van aixecar 237 actes per infraccions administratives, relacionades amb incompliments en matèria fiscal, de consum, sanitat, treball i Seguretat Social, que s'han remès als organismes competents per a la tramitació dels corresponents expedients sancionadors.