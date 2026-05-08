La Guàrdia Civil intervé més de 4.000 peces de roba falsificades a Terrassa (Barcelona)

BARCELONA 8 maig (EUROPA PRESS) -
La Guàrdia Civil, amb la col·laboració de la policia municipal de Terrassa (Barcelona), va investigar el passat 29 d'abril cinc persones com a presumptes autors de delictes contra la propietat industrial després d'intervenir més de 4.045 articles falsificats al mercat municipal, valorats en 441.746,40 euros.
L'actuació es va desenvolupar entre les 10.30 i les 15.00 hores durant un dispositiu d'inspecció per a la detecció de productes falsificats posats a la venda al mercat ambulant, i en total, la Guàrdia Civil va inspeccionar sis parades, de les quals cinc tenien mercaderia que imitava marques comercials protegides, informa en un comunicat aquest divendres.
Van ser identificades 12 persones i es van escorcollar quatre vehicles que presumptament eren utilitzats per transportar material falsificat i emmagatzemar més productes destinats a la venda.
Entre les peces intervingudes hi havia 542 unitats de roba interior masculina, 80 de roba interior femenina, 1.542 parells de mitjons, 1.613 samarretes, 392 pantalons, 131 conjunts esportius, 21 conjunts de vestit i bossa, 29 vestits, 26 dessuadores, un banyador, tres jaquetes, 12 samarretes d'equips esportius, 41 bosses de mà, quatre moneders i 200 etiquetes falsificades de diferents marques.
Durant el dispositiu, la policia municipal de Terrassa va formular tres sancions administratives per vendre sense autorització municipal i perquè les persones identificades no figuraven com a titulars o suplents de les parades inspeccionades, i també va proposar retirar la llicència a tres parades del mercat, dues per vendre sense autorització i una tercera per vendre productes falsificats.