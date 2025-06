La Guàrdia Civil intervé 56 quilos de marihuana en una inspecció a 'grow shops' de Girona

GIRONA 16 juny (EUROPA PRESS) -

La Guàrdia Civil ha intervingut 56 quilograms de marihuana, 200 plantes, 70 cigarrets elaborats amb aquesta droga i 138.000 llavors no autoritzades en un dispositiu per inspeccionar establiments coneguts com 'grow shops', dedicats a la venda de productes per al cultiu de cànnabis a la província de Girona.

L'operatiu es va executar el 28 d'abril i el 20 de maig, i es van dur a terme 38 inspeccions a diferents localitats de la província, en què es van interposar 61 denúncies per diferents infraccions administratives amb irregularitats en la venda de llavors, productes fitosanitaris sense registrar i deficiències en l'etiquetatge, informa en un comunicat.

A més a més, sis persones van ser investigades com a presumptes autors de delictes contra la seguretat pública, i durant l'operatiu la Guàrdia Civil va confiscar 123 dispositius de vapeig amb les recàrregues, a més de 400 productes fitosanitaris d'ús agrícola sense homologar.