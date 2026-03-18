La Guàrdia Civil inspecciona supermercats 24 hores a l'Hospitalet

BARCELONA 18 març (EUROPA PRESS) -
La Guàrdia Civil, la Policia Nacional i la Guàrdia Urbana de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) van dur a terme dimarts al matí un operatiu policial per inspeccionar diversos supermercats 24 hores i establiments d'alimentació de la localitat, segons informen fonts de l'institut armat a Europa Press.
A més a més, també hi van participar diversos operaris d'Endesa per inspeccionar possibles fraus elèctrics, a banda de tècnics d'Inspecció del Treball per possibles irregularitats laborals.
Els agents estan acabant d'enllestir les diligències, que s'entregaran al jutjat per posteriorment informar-ne amb més detall.