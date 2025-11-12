La Guàrdia Civil inspecciona 28 botigues de la província de Girona per frau elèctric

GIRONA 12 nov. (EUROPA PRESS) -
La Guàrdia Civil, juntament amb inspectors de Treball i Seguretat Social i tècnics d'Endesa, va executar el passat 6 de novembre la segona fase de l'operació Gawain en la qual van inspeccionar 23 establiments comercials de la província de Girona davant la sospita que estaven connectats il·legalment a la xarxa elèctrica, que es van afegir així als 5 inspeccionats a l'agost.
En total, els investigadors han constatat que 27 dels 28 locals presentaven manipulacions o connexions il·legals a la xarxa, raó per la qual la investigació es va saldar amb 29 investigats, informa l'institut armat en un comunicat aquest dimecres.
Així mateix, es van instruir 39 actes per infraccions administratives, relacionades amb el contraban, irregularitats en l'etiquetatge i deficiències en matèria de sanitat.