La Guàrdia Civil diu que resten "dos desapareguts per recuperar" de l'accident de trens d'Adamuz

Joaquín Corchero - Europa Press
ADAMUZ (CÒRDOVA), 21 (EUROPA PRESS)
El general de Divisió en Cap de la 4ª Zona de la Guàrdia Civil (Andalusia), Luis Ortega, ha afirmat aquest dimecres que resten "dos desapareguts per recuperar" d'entre les restes del tren Alvia que encara no han estat retirats de la zona del sinistre ferroviari ocorregut el diumenge passat a Adamuz (Còrdova).
Així ho ha destacat, en una compareixença davant dels mitjans comunicació al lloc de l'accident, junt amb la vicepresidenta segona del Govern, Yolanda Díaz, durant una visita d'aquesta darrera a la zona, on s'han recuperat fins a aquest dimecres 43 cadàvers, l'últim d'ells "fa hora i mitja", segons ha precisat el general de la Benemérita.
A més, ha detallat: "Per les dades que tenim fins al moment, tenim 41 identificats, i ja s'estan comunicant les darreres identificacions als familiars", recordant en aquest punt el general Ortega que els familiars de les víctimes de l'accident ferroviari han presentat 45 "denúncies per desaparició" de persones que anaven en algun dels dos trens implicats en el sinistre, l'Alvia que feia el trajecte Madrid-Huelva i l'Iryo que va partir des de Màlaga cap a Madrid.
En conseqüència i atès que "tenim 43 morts", això implica, segons ha argumentat el màxim responsable de l'Institut Armat a Andalusia, que són dues persones "desaparegudes, en total, les que ens queden encara per recuperar".
Quant a com està sent el treball que es desenvolupa a la zona de l'accident ferroviari, el general Ortega ha precisat que "les labors més complicades estan sent ara, principalment, al tren Alvia", del que "els dos primers vagons van quedar totalment destrossats" i encaixats en "un petit tàlveg d'uns quatre o cinc metres de profunditat".
La conseqüència d'això, segons ha aclarit, és que s'ha hagut de ficar maquinària molt pesada. "En primer lloc per trossejar part dels vagons i després per anar traient a poc a poc les restes d'aquests vagons, i a més amb la cura necessària, perquè sabíem" que hi havia persones mortes a l'interior, "de fet, la darrera víctima l'acabem de treure fa una hora i mitja, aproximadament", traient-la "de la pasterada, i encara ens queda treball", atès que l'Alvia "està encara el tren a mitjà desballestar", de manera que "ens queda encara bastant tasca sobre aquest tren", ha explicat.