La Guàrdia Civil detecta 30 infraccions de la normativa i intervé pirotècnia a Tarragona

TARRAGONA, 23 juny (EUROPA PRESS) -

La Guàrdia Civil ha detectat 30 infraccions de la normativa que regula la pirotècnia i ha intervingut material pirotècnic en una campanya per Sant Joan en la qual han inspeccionat més de 100 establiments temporals i permanents de venda de pirotècnia a la província de Tarragona.

En un comunicat aquest divendres, la Guàrdia Civil ha explicat que es tracta d'una campanya preventiva per vetllar per la seguretat durant la celebració en la qual han participat efectius d'Intervenció d'Armes i Explosius, en col·laboració amb policies locals.

Durant aquesta campanya també han impartit xerrades enfocades a menors "per informar-los i conscienciar-los dels perills" de la pirotècnia i han fet controls de documentació sobre traçabilitat i qualitat dels productes per evitar la venda i l'emmagatzematge dels que no hagin seguit els controls de qualitat que exigeix la normativa.