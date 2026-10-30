La Guàrdia Civil deté a Picanya (València) el fundador de Blocus España

MADRID 30 oct. (EUROPA PRESS) -
La Guàrdia Civil ha detingut aquest divendres a Picanya (València) el "presumpte fundador i principal impulsor" a Espanya del moviment Blocus, vinculat amb les convocatòries difoses per les xarxes socials que, sota l'aparença d'unes protestes estudiantils, pretenia dur a terme saquejos a locals comercials i actes violents.
A l'investigat se li atribueix la creació i administració de diversos grups de Telegram des dels quals es coordinaven les accions, segons ha informat la Guàrdia Civil.
La investigació es relaciona amb els aldarulls del 24 d'octubre a Barcelona, en què prop de 500 persones hi van participar, i la detenció s'ha produït mentre es preparava una nova mobilització aquest dissabte, 31 d'octubre.
La Guàrdia Civil assegura que el detingut va difondre des del seu perfil de Telegram un vídeo en el qual apareix un encaputxat que s'autoproclama el líder de Blocus, i es presentava per les xarxes com el responsable del moviment a Espanya.
Els fets investigats podrien constituir delictes de desordres públics agreujats i organització criminal, sense perjudici de la qualificació que resulti de la instrucció.
L'actuació ha permès identificar el presumpte principal promotor del grup en amb prou feines uns dies, abans de la nova mobilització anunciada el 31 d'octubre a diversos llocs d'Espanya.