La Guàrdia Civil deté un pedòfil amb més de 2,5 terabytes de contingut sexual infantil a la província de Càceres

MADRID 1 març (EUROPA PRESS) -

La Guàrdia Civil ha detingut a la província de Càceres un ciberdepredador sexual que feia servir plataformes de xats i xarxes socials per "contactar amb menors, guanyar-se la seva confiança i obtenir material de contingut sexual", segons ha informat en un comunicat.

Els agents han analitzat més de 2,5 terabytes d'informació emmagatzemada en dispositius informàtics intervinguts. S'han estudiat més de 360.000 missatges i 7.200 converses que mantenia obertes a les xarxes socials. S'han trobat prop de 560.000 arxius, 300.000 imatges i més de 2.000 videos.

La denúncia dels pares d'una de les víctimes va donar inici a aquesta investigació. Manifestaven que el seu fill hauria estat víctima d'un suposat delicte contra la llibertat i indemnitat sexual per part d'una persona major d'edat, al qual havia conegut a través d'Internet.

Després de l'anàlisi i estudi del telèfon que feia servir el menor, la Guàrdia Civil va destapar aquest cas de ciberassetjament sexual de menors, conegut com 'grooming'. El detingut contactava per internet amb menors amb l'objectiu, entre d'altres, de proposar una trobada per fer actes de caràcter sexual.

L'organisme explica que el detingut s'identificava amb un pseudònim de caràcter infantil per resultar "més atractiu" als menors. "D'aquesta manera aconseguia establir una relació perllongada amb els menors. Una vegada es guanyava la confiança del menor perquè mantingués contactes amb ell, li demanava que li enviés arxius d'imatge i vídeo. Amb el temps, motivava un acostament i els proposava concertar una trobada amb finalitats de contacte físic sexual", prossegueix.

Durant el curs de la investigació, els agents han pogut constatar nombrosos contactes amb menors, detectant "innombrables" missatges de text, àudio i videotrucades de contingut sexual explícit, efectuats a través de conegudes aplicacions de xat i missatgeria. Amb tota la informació recopilada, els agents van poder determinar que el pedòfil s'ocultava en una localitat situada a la província de Càceres i que mantenia una vida social "discreta".

La Guàrdia Civil ha procedit a detenir la persona i ha escorcollat el seu domicili, on han intervingut nombrosos dispositius d'emmagatzematge digital: telèfons mòbils, ordinadors, discs durs, pendrives i targetes de memòria.

CERCA DE MÉS VÍCTIMES MENORS

De la informació obtinguda, s'ha trobat una gran quantitat d'informació i videos de pornografia infantil en els quals apareixen menors de poca edat.

La Guàrdia Civil està fent diverses actuacions per aconseguir la plena identificació de les víctimes, i han arribat a identificar fins al moment deu menors d'edat més, a part del denunciant, per tot el territori espanyol.

Les investigacions les han fet els agents especialitzats de l'equip Dona-Menor (Emume), pertanyents a l'àrea de delictes contra les persones de la Unitat Orgànica de Policia Judicial (UOPJ) de la Guàrdia Civil de Càceres.

L'operació ha estat dirigida pel jutjat de primera instància i instrucció núm. 1 de Càceres i la fiscalia provincial de Càceres, a través de la fiscal delegada de criminalitat informàtica.