La Guàrdia Civil deté un home a Constantí (Tarragona) amb 10,8 quilos de marihuana

TARRAGONA 6 febr. (EUROPA PRESS) -
La Guàrdia Civil de Salou, en col·laboració amb la policia local de Constantí (Tarragona), ha detingut un home de 29 anys en un control policial per transportar un total de 10,8 quilos de marihuana, distribuïts en dos paquets, el primer de 5,3 quilos i el segon de 5,5.
Un cop instruïdes les primeres diligències i després que la Unitat Orgànica de Policia Judicial de la Guàrdia Civil de Tarragona (UOPJ) s'ha fet càrrec de les actuacions, s'ha dut a terme una inspecció més exhaustiva del vehicle, on els agents han trobat un justificant d'enviament d'una empresa de missatgeria, informa l'institut armat en un comunicat aquest divendres.
Després de les gestions amb l'empresa de missatgeria, s'ha localitzat el segon paquet, que juntament amb el segon sumaven un valor aproximat de 20.000 euros en el mercat il·lícit, per la qual cosa ha estat detingut per un presumpte delicte contra la seguretat pública i ha passat a disposició judicial a Tarragona.