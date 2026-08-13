La Guàrdia Civil deté a Badalona (Barcelona) a un fugitiu belga buscat en 31 països

BARCELONA 13 ago. (EUROPA PRESS) -
La Guàrdia Civil, juntament amb la Policia Federal de Bèlgica, ha detingut a Badalona (Barcelona), en el marc de l'operació 'Dede', a un fugitiu belga buscat en 31 països, autor de presumptes delictes de tràfic de drogues, blanqueig de capitals i lideratge d'una organització criminal, han informat ambdues autoritats en un comunicat conjunt aquest dijous.
L'actuació s'ha desenvolupat després de l'operació 'Liberty Leaf', iniciada el 2025 per la Policia Federal de Bèlgica per l'enviament de grans quantitats de cànnabis des dels Estats Units fins a Bèlgica, i aquesta operació ja va aconseguir detenir a diferents membres de l'organització criminal, que ja van ingressar a la presó.
El presumpte líder va aconseguir escapar, la qual cosa va provocar que les autoritats belgues sol·licitessin auxili internacional per a la seva localització i detenció en 30 països, entre els quals figurava Espanya, on residia des de mitjan 2025, concretament al barri de Sants de Barcelona.
Finalment, el fugitiu va ser detingut a la zona de Sant Roc de Badalona, portant 3.000 euros en efectiu, rellotges d'alta gamma, telèfons mòbils amb sistema de xifrat i documentació falsa per dificultar la seva identificació, que va ser verificada gràcies a les empremtes dactilars.
El detingut va quedar a disposició judicial i ja s'ha acordat el seu lliurament a Bèlgica i posterior ingrés a presó.