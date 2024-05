La Guàrdia Civil desmantella un entramat de ciberdelinqüents amb la detenció de 25 persones a tota Espanya

Una mercantil situada al municipi de Fuente Álamo va denunciar la substracció de prop 100.000 euros mitjançant 66 transaccions



MÚRCIA, 1 maig (EUROPA PRESS) -

La Guàrdia Civil de la Regió de Múrcia ha desenvolupat durant dos anys l'operació 'Calsia', una investigació emmarcada en el 'Pla de prevenció i resposta contra la ciberdelinqüència' que tenia com a objectiu aclarir la substracció de prop de 100.000 euros dels comptes bancaris d'una empresa amb seu al municipi de Fuente Álamo, que ha culminat amb la desarticulació d'un grup criminal, amb la detenció/investigació de 25 persones a Barcelona (21), Guadalajara (2), Tarragona i Madrid.

La investigació va començar el 2021 quan una empresària del municipi de Fuente Álamo va denunciar a la Guàrdia Civil una suposada estafa per valor de 100.000 euros, segons han informat fonts de l'Institut Armat.

Guàrdies civils dels equips Arroba, especialitzats en la investigació de ciberdelictes, van posar en funcionament l'operació 'Calsia' esbrinant, en un primer moment, que els comptes bancaris de l'empresa perjudicada havien estat objecte de 66 transaccions econòmiques no autoritzades, cada una de les quals de 1.500 euros.

Pel que sembla, en un sol dia els diners va ser transferits a 15 comptes de diferents entitats bancàries amb seu a territori nacional. En aquelles dates la denunciant va recordar que havia tingut el seu telèfon fora de servei.

Les primeres perquisicions, a través de l'operador telefònic, van permetre determinar que s'havia realitzat una operació fraudulenta de duplicat de SIM del telèfon de la denunciant i que, utilitzant aquesta SIM, els ciberdelinqüents van poder accedir telemàticament als comptes on hi havia els diners, autoritzant, amb aquesta terminal, transferències econòmiques que van arribar als prop de 100.000 euros, amb la qual cosa va quedar al descobert el compte corrent de l'empresa. Per dur a terme aquest tipus d'estafa van utilitzar els 'modus operandi' coneguts com a 'Smishing' i 'Sim Swapping'.

L''Smishing' consisteix en què el ciberdelinqüent envia a la víctima un SMS simulant ser una entitat bancària legítima. El missatge conté un enllaç que condueix a un web fals a través del qual sostreuen informació del compte bancari.

Un cop obtingudes les credencials bancàries, mitjançant el 'Sim Swapping' fan un duplicat de la targeta SIM. Utilitzant documents personals falsificats o obtinguts il·lícitament, suplanten la identitat de l'usuari del telèfon i aconsegueixen del proveïdor de telefonia un duplicat de la targeta SIM, la qual cosa els permet l'accés fraudulent als comptes bancaris.

Una de les evidències visibles del 'Sim Swapping' és la falta de línia en el telèfon en què la SIM ha estat duplicada pels estafadors. Aquest duplicat anul·la totalment la targeta SIM original i es distingeix d'un simple error del programari del telèfon perquè en reiniciar el terminal, el problema persisteix.

De l'anàlisi de les dades obtingudes, la Guàrdia Civil va obtenir indicis concloents dels moviments dels diners: es va saber que després de ser transferits a 15 comptes bancaris espanyols, els diners van continuar la ruta i es van fer, almenys, 42 transferències més a diferents comptes, alguns dels quals situats a Lituània i als Estats Units d'Amèrica.

D'aquesta manera, els comptes de destinació eren dipositaris d'una quantitat parcial del total i només per un curt període de temps, és a dir, que es tornaven a transferir els diners a un altre compte, bé a través de l'aplicació 'Bizum', o movent-los de beneficiari mitjançant el sistema 'Hal Cash' o enviament de codis per a l'extracció de diners a caixers.

Investigadors dels equips Arroba van esbrinar que es tractava d'un entramat financer basat en l'obertura de comptes bancaris a l'estranger amb documents falsificats i identitats usurpades, pel qual feien circular els diners i criptomonedes fins a "descontaminar-los" del seu origen criminal.

Fins ara, i després de dos anys d'investigació, la Guàrdia Civil ha culminat l'operació 'Calsia' amb la detenció de 25 persones a Barcelona (21), Guadalajara (2), Tarragona i Màlaga, membres d'un grup criminal dedicat a ciberestafes.

Els detinguts/investigats i les diligències instruïdes han estat posats a la disposició del jutjat d'instrucció número 1 de Cartagena (Múrcia).

La investigació continua oberta, per la qual cosa no es descarten més detencions.