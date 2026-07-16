La Guàrdia Civil confisca a Lleida roba falsificada valorada en 67.570 euros

LLEIDA 16 jul. (EUROPA PRESS) -
La Guàrdia Civil de Lleida va confiscar diumenge passat 723 peces de roba falsificada que es venia en una parada ambulant al municipi de Torrefarrera (Lleida) valorada en 67.570 euros, ha informat en un comunicat aquest dijous.
Cap a les 7.40 del matí, els agents van preguntar al venedor si tenia les factures de la roba exposada i ell va manifestar que no.
L'institut armat va citar el venedor a la Comandància de Lleida dimarts, que va quedar en qualitat d'investigat no detingut, i li van decomissar 723 peces de roba.