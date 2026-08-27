La Guàrdia Civil confisca 721 plantes de marihuana i deté a una persona a Llers (Girona)

GIRONA 27 ago. (EUROPA PRESS) -
La Guàrdia Civil va desmantellar el passat 21 d'agost una macroplantació interior de marihuana amb 721 plantes al municipi de Llers (Girona), que ha culminat amb la detenció d'un home de 39 anys, han informat els agents en un comunicat aquest dijous.
Al marc de l'operació 'Mimor', els agents han descobert que al domicili residia l'home amb la seva dona de 33 anys, també investigada però no detinguda, i els seus fills menors d'edat, encara que eren els adults els encarregats de la cura i manteniment de les plantacions.
La benemèrita també va trobar una presa il·legal de fluid elèctric, usada presumptament per proveir la instal·lació del cultiu, a més de material relacionat amb l'elaboració de la marihuana, i el detingut ja ha passat a disposició judicial.