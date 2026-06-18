La Guàrdia Civil confisca 59 armes blanques en un dispositiu a 15 locals de la Costa Brava (Girona)

GIRONA 18 juny (EUROPA PRESS) -
Especialistes de la Intervenció d'Armes i Explosius de la Guàrdia Civil de Girona van decomissar el passat 4 de juny un total de 59 armes blanques a 15 establiments d'articles de turisme i souvenirs de la Costa Brava, informa en un comunicat l'institut armat.
L'actuació es va dur a terme en un total de 15 establiments turístics, situats a Lloret de Mar, Blanes, Roses, Platja d'Aro i Empuriabrava, amb l'objectiu de verificar el compliment de la normativa vigent relativa a la comercialització i tinença d'armes blanques.
El desplegament de l'operatiu va tenir com a finalitat prevenir la circulació il·legal d'aquest tipus d'armes i el cos continuarà desenvolupant aquests dispositius a la província.