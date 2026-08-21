La Guàrdia Civil auxilia 3 persones, una d'elles un bebè, en un vaixell a la deriva a Tarragona

TARRAGONA 21 ago. (EUROPA PRESS) -
La Guàrdia Civil ha auxiliat 3 persones (2 adults i un bebè d'un any i mig) que estaven a bord d'una embarcació d'esbarjo que va quedar a la deriva a la costa de Tarragona, ha informat l'institut armat en un comunicat aquest divendres.
Els fets van tenir lloc el dilluns 17 d'agost, quan el Servei Marítim Provincial (SMP) de la Guàrdia Civil de Tarragona va rebre un avís de Salvament Marítim en el qual s'informava d'una trucada d'auxili d'una embarcació a la deriva, per la qual cosa els agents es van dirigir cap a les coordenades indicades, a mitja milla de la bocana del port de Sant Jordi d'Alfama.
Allí, el patró els va informar que havia patit una avaria al motor de l'embarcació, que va quedar encallada en un tram de costa amb presència de roques, la qual cosa feia la navegació especialment complexa.
Per aquest motiu, la Guàrdia Civil va procedir al transbordament de la dona i el bebè al seu vaixell i, posteriorment, els agents van realitzar les maniobres de remolc.
L'embarcació va ser traslladada fins al port de l'Ametlla de Mar (Tarragona), on va quedar amarrada, i tots els ocupants van resultar il·lesos.