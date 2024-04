La Guàrdia Civil analitza a Tarragona com coordinar la lluita contra el tràfic de marihuana

TARRAGONA, 19 abr. (EUROPA PRESS) -

La Comandància de la Guàrdia Civil de Tarragona ha organitzat aquest dimecres i dijous el II Tarraco Forum, una activitat formativa i de coordinació sobre l'activitat policial en la lluita contra la logística del cultiu i tràfic de marihuana.

Després de la primera edició el 2022, la jornada d'aquest any s'ha centrat en com desarticular la logística de les organitzacions criminals per cultivar i traficar, a més del seu enriquiment econòmic, informa la Benemèrita aquest divendres en un comunicat.

Hi ha hagut ponències d'unitats de lluita contra el narcotràfic de la Comandància de Tarragona i altres punts d'Espanya, de la Unitat Tècnica de Policia Judicial (UTPJ) i de la UCAIFF (Unitat Central d'Anàlisi i Investigació Fiscal i Fronteres) de la Guàrdia Civil.

També hi han intervingut el fiscal adscrit a la Fiscalia Antidroga de Tarragona; representants del Centre d'Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim Organitzat (CITCO) i de l'Oficina de Recuperació i Gestió d'Actius (ORGA), i directius de l'empresa de paqueteria Nacex i de les elèctriques Endesa, Cide i Naturgy.

Hi han assistit agents de la Policia Nacional, els Mossos d'Esquadra i l'Ertzaintza, policies locals de tot Tarragona, personal de l'administració de justícia adscrit a la Fiscalia i a jutjats de Tarragona i oficials d'enllaç de països de França, Alemanya i Polònia destinats a Espanya.