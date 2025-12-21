Un grup de veïns impedeix que una parròquia de Badalona (Barcelona) aculli a desallotjats

Lorena Sopêna - Europa Press
Les entitats socials reubiquen a les persones sense sostre en altres locals
BARCELONA, 21 des. (EUROPA PRESS) -
Un grup de veïns s'ha concentrat aquest diumenge a la nit davant de la parròquia Mare de Déu de Montserrat de Badalona (Barcelona) per impedir l'acolliment d'una quinzena de desallotjats de l'Institut B9, tal com han pactat entitats socials.
La presència dels veïns, que han increpat a les entitats socials, ha provocat moments de tensió i, poc després de les 21 hores, l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, s'ha desplaçat al lloc per calmar els ànims i proposar-los que els desallotjats passin la nit en la parròquia i comprometre's a negociar amb la Conselleria de Drets Socials de la Generalitat.
No obstant això, els veïns al·leguen que la presència dels desallotjats generarà inseguretat al barri de Sant Crist, on està situada la parròquia.
VIGILÀNCIA POLICIAL
Patrulles dels Mossos d'Esquadra i de la Guàrdia Urbana de Badalona han acudit al lloc on estaven els concentrats, que també han bloquejat l'arribada d'una furgoneta de Cruz Roja que portava material per atendre als acollits.
La pressió veïnal ha obligat finalment a les entitats a descartar l'acolliment de les persones sense llar a la parròquia i reubicar-los en altres locals per evitar que passin una altra nit a la intempèrie.
Creu Roja, Càritas Diocesana de Barcelona, Sant Joan de Déu Serveis Socials i la Fundació Llegat Roca i Pi han acordat aquest diumenge que acolliran durant un mes a 15 persones amb especial vulnerabilitat, desallotjades de l'Institut B9 i que seguien dormint al ras: podran sopar, dormir i esmorzar de 20 hores de la tarda a 8 hores del matí.