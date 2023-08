El grup de turistes espanyols atrapat en un hotel d'Etiòpia volarà aquest diumenge a Madrid des d'Addis Abeba

MADRID, 13 ago. (EUROPA PRESS) -

El grup de turistes espanyols atrapat des de principis d'agost a Etiòpia, per enfrontaments entre forces de seguretat de l'Estat i les milícies Fano a la regió d'Amhara, ha estat evacuat a la capital del país, Addis Abeba, des d'on aquest diumenge té previst volar a Madrid, segons ha informat el Ministeri d'Afers exteriors, UE i Cooperació a Europa Press.

Els 20 espanyols, entre els quals 18 turistes i una guia, als quals s'ha sumat un espanyol d'origen etíop, van aterrar aquest dissabte passades les 13.00 hores (hora espanyola) a Addis Abeba procedents de Bahir Donar, ciutat controlada per l'exèrcit on ja van ser traslladats prèviament des de l'hotel d'Adis Zemen, on estaven atrapats des del 2 d'agost.

Quan van arribar a l'aeroport de la capital, van ser rebuts per l'ambaixador espanyol a Etiòpia, Manuel Salazar Palma, el cònsol Fernando Magallanes i altres membres de l'Ambaixada.

El grup s'ha allotjat en un hotel de la capital etíop fins el diumenge 13 d'agost, quan ha de ser traslladat a la capital d'Espanya en un vol comercial. Amb la seva arribada a Madrid, que està prevista per dilluns, conclourà l'operació d'evacuació organitzada i coordinada pel Ministeri d'Exteriors a través de l'Ambaixada a Addis Abeba.

El departament que dirigeix José Manuel Albares ha assenyalat que l'operació ha estat possible gràcies a intenses negociacions de l'Ambaixada amb alts càrrecs del Govern etíop, entre els quals el Conseller de Seguretat del Primer Ministre, a qui s'ha sol·licitat la protecció del grup i l'enviament d'un helicòpter militar per dur a terme l'evacuació via aèria després de comprovar que el trasllat per carretera era inviable per talls i presència de milicians i bandes criminals.

Després de confirmar l'enviament de l'helicòpter de les forces armades etíops, l'Ambaixada ha coordinat juntament amb el general al comandament de les forces que controlen la zona el trasllat del grup fins a Bahir Donar, on han estat allotjats fins que van marxar dissabte 12 d'agost al matí en un vol comercial que els ha traslladat fins a Addis Abeba.

El conflicte va esclatar el passat 1 d'agost a la turística ciutat de Lalibela i es va expandir per tota la regió d'Amhara, dificultant la sortida dels turistes espanyols pel tancament dels aeroports de Gondar i Lalibela, i impedint el trànsit segur per carretera fins a la capital del país.

Abans de l'evacuació d'aquest grup, Exteriors va informar del trasllat de dos turistes espanyols més aquest dijous, que eren a la ciutat de Gondar.

En tot cas, el Ministeri insisteix en la recomanació expressa, publicada a la seva pàgina web, des del 30 d'agost del 2022, de no desplaçar-se per cap motiu a les regions de Tigray, Amhara, Somali, Gambella, Benishangul-Gumuz, l'oest d'Oromia i altres zones, a causa de la situació de seguretat.