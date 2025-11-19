El grup Rinôçérôse completa el cartell del Cruïlla Hivern 2026 de Barcelona

BARCELONA 19 nov. (EUROPA PRESS) -
El duo Rinôçérôse actuarà el 27 de febrer a la sala Paral·lel 62 de Barcelona, en el marc del cicle Cruïlla Hivern 2026, que completa amb aquest concert la seva programació.
Els francesos se sumen a artistes com Suede, Julieta, Sidonie, Goran Bregovic, Maila Makovski, Quimi Portet, Jay-Jay Johanson, Charlie Cunningham, Isaac Delgado i Ale Costa, informa el festival aquest dimecres en un comunicat.
Presentaran el seu nou disc, 'Psychôanalysis', el primer després de 7 anys de silenci discogràfic, i també revisitaran els seus grans èxits.