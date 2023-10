Un grup de psicòlegs assessora l'institut de l'Hospitalet (Barcelona) on van apunyalar una nena

BARCELONA, 17 oct. (EUROPA PRESS) -

L'equip de psicòlegs del programa 'Benestar per estar bé' de la Generalitat i professionals de la Unitat de Suport a l'Alumnat en Situació de Violència (Usav) s'han desplaçat a l'institut de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) on un nen de 12 anys va apunyalar una companya dilluns per oferir atenció psicològica i assessorament.

Fonts de la Conselleria d'Educació han explicat aquest dimarts a Europa Press que, juntament amb els Serveis Territorials d'Educació i Inspecció Educativa, estan fent un seguiment del cas.

La víctima va ser traslladada a un centre hospitalari en estat lleu i els Mossos d'Esquadra van obrir diligències i es van fer càrrec de la instrucció, que s'enviarà a la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (Dgaia) perquè dugui a terme el procediment administratiu oportú.