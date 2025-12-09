El grup Prosceni Teatre de la CEU UAO "consolida" el seu debut professional i anuncia noves funcions

BARCELONA 9 des. (EUROPA PRESS) -
El grup universitari Prosceni Teatre, impulsat per la Universitat CEU Abat Oliba (CEU UAO), "consolida" el seu debut en el circuit professional després de reunir més de 400 espectadors en les primeres funcions de 'La venganza más cómica de Don Mendo', al Teatre Muntaner de Barcelona, i anuncia noves funcions.
Es tornarà a representar el dijous 11 de desembre i el 2 i 15 de gener, i serà present a la cartellera barcelonina durant les pròximes setmanes, i "marca una fita en la trajectòria del grup de teatre", informa la CEU UAO en un comunicat aquest dimarts.
La proposta, dirigida per Quim Casas i produïda per Nox Martorell, ofereix una "reinterpretació" fresca del clàssic de Pedro Muñoz Seca, i manté el vers original i l'humor satíric que caracteritza l'obra, però l'adapta a la sensibilitat del públic actual, i pretén acostar el teatre clàssic a les noves generacions.