El grup de K-pop Ateez actuarà a Barcelona el 7 de febrer en el seu únic concert a Espanya

BARCELONA, 27 set. (EUROPA PRESS) -

El grup sud-coreà de K-pop Ateez actuarà el 7 de febrer al Palau Sant Jordi de Barcelona, la seva única parada a Espanya de la gira europea 'Towards the light: will to power', informa la promotora Last Tour aquest divendres en un comunicat.

Les entrades de la banda formada per vuit integrants es posaran a la venda l'11 d'octubre i aquest divendres s'ha obert el registre per a les prevendes.

Després de ser la primera banda masculina de K-pop a actuar en el Festival Coachella (EUA), es va embarcar en una gira de 13 concerts als Estats Units i des del gener ho farà en una gira per 12 ciutats europees.