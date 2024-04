El grup Oques Grasses publica el seu sisè àlbum 'Fruit del deliri'

BARCELONA, 12 abr. (EUROPA PRESS) -

La banda catalana Oques Grasses ha publicat aquest divendres el seu sisè àlbum d'estudi, 'Fruit del deliri', en el seu disc més personal i íntim, ha informat en un comunicat la discogràfica Halley Records.

El disc arriba tres anys després d''A tope amb la vida' i un any després del concert al Palau Sant Jordi amb l'espectacle 'La gent que estimo', i tan sols havia tingut com a avançament el tema 'Com està el pati'.

'Fruit del deliri' és una col·lecció de 12 cançons que la discogràfica ha considerat com el disc "menys complaent" de la banda, en un viatge que passa del delicte a allò més mundà i que compta amb col·laboracions de Figa Flawas, Julieta i Al·lèrgiques al Pol·len.

El cantant i compositor d'Oques Grasses Josep Montero fa en les lletres un viatge de l'amor al desamor, però també de tots els processos de qui és conscient que viu, amb una mirada cap a la infància en moltes de les cançons.

La banda té concerts programats per a aquest any en una gira que comença el 20 d'abril a Batea (Tarragona), dins el Cruïlla DO Terra Alta, i que ja té dates confirmades en l'Strenes de Girona, el Cabró Rock de Vic (Barcelona), el Canet Rock, el Cruïlla de Barcelona, el Sons del Món de Roses (Girona) i el Pirata Madrid Festival.