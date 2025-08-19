Un grup de Mossos es desplaça fins a Galícia per col·laborar a la zona arrasada pels incendis

TARRAGONA 19 ago. (EUROPA PRESS) -
Un grup de Mossos d'Esquadra, mitjançant l'associació de policies Copland i el sindicat policial Uspac, es desplaça fins a Galícia aquest dimarts per col·laborar a la zona arrasada pels incendis.
Així ho ha anunciat el portaveu del sindicat Uspac, Albert Palacio, que ha explicat que van prendre aquesta decisió després que diversos policies locals gallecs als quals van conèixer ajudant a la zona zero de la DANA, a la Comunitat Valenciana, els demanessin ajuda.
El grup, format per quatre Mossos i un Ertzaintza, que s'ha unit mitjançant el sindicat Euspel, ha sortit des de Tarragona aquest dimarts al matí i porta grups electrògens, motobombes, eines, centenars de metres de mànega i cablejat per proveir d'electricitat les pedanies que s'hagin quedat sense llum a causa del foc, explica Palacio a Europa Press.
L'objectiu és arribar a Vilar de Barrio (Ourense), on es coordinaran amb un altre grup de 10 policies locals de diferents poblacions de Galícia als quals ja coneixen després de treballar "braç a braç" a la Comunitat Valenciana i on es posaran a la disposició de Protecció Civil.
"En principi estaran 3 o 4 dies, però a València vam dir el mateix i vam estar 15 dies i encara seguim baixant", manifesta Palacio, que espera que des de Copland i Uspac puguin ajudar en tot el possible.